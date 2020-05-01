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Emily Ratajkowski, karantina döneminde boş durmadı! Yeni koleksiyonunu tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

Emliy Ratajkowski, plaj giyim markası Inamorata'nın yeni koleksiyonunu bu kez evinde karantinadayken tanıttı. Ürünleri giyip evinde fotoğraf çektiren Emily, koleksiyon için ön sipariş aldığını duyurdu.

Giyinmeyi sevmeyen, evde geçirdiği zamanın çoğunu neredeyse çıplak geçiren, seksi paylaşımlarıyla dikkat çeken Emily Ratajkowski, markası Inamorata’nın 2020 yaz koleksiyonunu evinde karantinadayken tanıttı.

Mesh adını verdiği verdiği yeni koleksiyonunda maya ya da bikiniler değil, plaj kıyafetleri öne çıkıyor. Emily paylaşımlarında "Bu benim en sevdiğim koleksiyon olabilir" yorumunda bulundu.

Emiliy Ratajkowski, koronavirüs izolasyonu sırasında 'duygusal ve zihinsel bir savaştan geçtiğini' söyledi.

Ön sipariş almaya başlayan ünlü modelin ürün fiyatları ise 75-125 dolar arası değişiyor…

Kocası Sebastian Bear-McClard ile birlikte New York'ta yaşayan ama bu bahar Los Angeles'ta karantinada kalan süper model, yeni paylaşımlarıyla takipçilerinden beğeni topladı. Ancak bazı takipçileri karantina sürecinde yeni koleksiyondan rahatsız oldu.

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