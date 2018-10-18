Emily Ratajkowski kendi tasarımını giydi!

27 yaşındaki Emily Ratajkowski, Instagram hesabından kendi yarattığı plaj giyimi markası Inamorata Swim'den bir mayoyu giydiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Emily Ratajkowski
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27 yaşındaki Emily Ratajkowski, Instagram hesabından kendi yarattığı plaj giyimi markası Inamorata Swim'den bir mayoyu giydiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Emily, kendi tasarımlarını ondan iyi kimsenin taşıyamayacağını kanıtlar nitelikte pozlar paylaştı.
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Siyah, straplez ve düğümlerle bağlı mayosunu giydiği pozları paylaşan Ratajkowski, adeta "yaz daha bitmedi" der gibiydi.
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Ratajkowski'nin elinde bir şampanya kadehi tuttuğu ve havuz başından paylaştığı bu pozlar, kısa sürede 1 milyon beğeni aldı.
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Ratajkowksi, 10 gün önce ABD Başkanı Donald Trump’ın birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh’u protesto ettiği için tutuklanmıştı.
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Washington'da tutuklanan Ratajkowski, kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.
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Ratajkowksi tutklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı.
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“Bugün, cinsel taciz nedeniyle birden fazla kadın tarafından suçlanan bir adam olan Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme'ye aday gösterilmesini protesto ettiğim için tutuklandım...
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Kadınlara zarar veren erkekler artık daha fazla güçlü pozisyonlara yerleştirilemez."
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Emily, İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası kapsamında Dolce & Gabbana ile Versace defilelerinde podyuma çıkmıştı.
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