MAGAZİN

Emily Ratajkowski kendi tasarımını giydi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

Kusursuz fiziğini her fırsatta sergilemeyi seven Amerikalı model, oyuncu ve tasarımcı Emily Ratajkowski, yine rahat durmadı.

27 yaşındaki Emily Ratajkowski, Instagram hesabından kendi yarattığı plaj giyimi markası Inamorata Swim'den bir mayoyu giydiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Emily Ratajkowski

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27 yaşındaki Emily Ratajkowski, Instagram hesabından kendi yarattığı plaj giyimi markası Inamorata Swim'den bir mayoyu giydiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Emily, kendi tasarımlarını ondan iyi kimsenin taşıyamayacağını kanıtlar nitelikte pozlar paylaştı.
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Siyah, straplez ve düğümlerle bağlı mayosunu giydiği pozları paylaşan Ratajkowski, adeta "yaz daha bitmedi" der gibiydi.
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Ratajkowski'nin elinde bir şampanya kadehi tuttuğu ve havuz başından paylaştığı bu pozlar, kısa sürede 1 milyon beğeni aldı.
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Ratajkowksi, 10 gün önce ABD Başkanı Donald Trump’ın birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh’u protesto ettiği için tutuklanmıştı.
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Washington'da tutuklanan Ratajkowski, kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.
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Ratajkowksi tutklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı.
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“Bugün, cinsel taciz nedeniyle birden fazla kadın tarafından suçlanan bir adam olan Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme'ye aday gösterilmesini protesto ettiğim için tutuklandım...
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Kadınlara zarar veren erkekler artık daha fazla güçlü pozisyonlara yerleştirilemez."
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Emily, İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası kapsamında Dolce & Gabbana ile Versace defilelerinde podyuma çıkmıştı.
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Emily Ratajkowski Amerikalı model

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