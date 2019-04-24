MAGAZİN

Emily Ratajkowski Malibu plajlarının en cesuru

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen model Emily Ratajkowski, Malibu'da görüntülendi.

2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul eden 27 yaşındaki model, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

Önce alışveriş sonra plaj

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken model Emily Ratajkowski, önceki gün yine objektiflerin takibindeydi.
Önce şortu ve kısa büstiyeriyle manavdan alışveriş yapan Ratajkowski, sonra da benzinciye uğradı.
Modellikten sonra oyunculuğu da deneyimleyen Emily Ratajkowski, sonra da günün geri kalanını bir kız arkadaşıyla birlikte plajda geçirdi.
Gün boyu denizin tadını çıkan model, kendini bir ara güneşin altına bıraktı.
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