Emily Ratajkowski Malibu plajlarının en cesuru

2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul eden 27 yaşındaki model, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken model Emily Ratajkowski, önceki gün yine objektiflerin takibindeydi.

Önce şortu ve kısa büstiyeriyle manavdan alışveriş yapan Ratajkowski, sonra da benzinciye uğradı.

Modellikten sonra oyunculuğu da deneyimleyen Emily Ratajkowski, sonra da günün geri kalanını bir kız arkadaşıyla birlikte plajda geçirdi.