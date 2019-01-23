MAGAZİN

Emily Ratajkowski'nin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın en çok takip edilen modellerinden biri olan Emily Ratajkowski, dün paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu. Elbisesinden sarkmış gibi görünen memeleri Instagram kullanıcılarının diline düştü...

Emily Ratajkowski'nin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Çıplak paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Emily Ratajkowski, dün yaptığı paylaşımla yine en çok konuşulan konulardan biri oldu. Fransız moda markası Jacquemus’a ait 1850 TL’lik beyaz mini bir gömlek elbise giyen model, dekoltesinden görünen memesi ile dikkatleri üzerine çekti.

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Sosyal medya kullanıcıları, Bahia adlı elbiseden sarkmış gibi görünen memesi ile dalga geçti. ‘Hamburger ekmeğinin arasındaki köfte gibi görünüyor’, ‘Ben olsam memem böyle görünüyor diye bırak sosyal medyaya koymayı, sokağa bile çıkmam’, ‘Gencecik kız ne hale gelmiş’ gibi pek çok yorum yapıldı…


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Emily Ratajkowsk göğüs sarkık

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