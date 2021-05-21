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Emily Ratajkowski photoshop iddialarına sokak tarzıyla yanıt verdi

21.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz model Emily Ratajkowski, kısa sürede doğum kilolarından kurtulduğuna bazı takipçilerini inandıramamıştı. Model bu iddialara sokak tarzıyla yanıt verdi.

Emily Ratajkowski photoshop iddialarına sokak tarzıyla yanıt verdi

Mart ayında 'Sylvester Apollo Bear' adını verdiği bebeğini kucağına alan İngiliz model Emily Ratajkowski, ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Kısa sürede doğum kilolarından kurtulan Ratajkowski, önceki gün oyuncu eşi Sebastian Bear McClard ile birlikte New York sokaklarında görüntülendi.

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Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Ratajkowski, doğumdan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

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29 yaşındaki modelin, fotoğraflarına özellikle karın bölgesini photoshop uygulamaları kullanarak incelttiği ileri sürülmüştü.

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Emily Ratajkowski ise tüm bu söylentilere önceki eşi Sebastian Bear McClard ile çıktığı bir gezintide tercih ettiği kıyafetle yanıt verdi.

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Eşiyle birlikte New York sokaklarında köpeklerini dolaştırırken objektiflere takılan İngiliz modelin, bol bir pantolon ile karın bölgesini açıkta bırakan sarı renkli bir tişört giydiği görüldü.

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Kısa sürede doğum kilolarından kurtulan Emily Ratajkowski, böylece hakkında ortaya atılan, "sosyal medya paylaşımlarında karın bölgesini inceltiyor" iddialarını da yalanlamış oldu.


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Emily Ratajkowski
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