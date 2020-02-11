Emily Ratajkowski şeffaf iç çamaşırıyla şov yaptı

28 yaşındaki model Emily Ratajkowski sosyal medyadaki cesur pozlarıyla tanınıyor! 28 yaşındaki model, bu kez puantiyeli transparan bluzunu sergiledi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Emily Ratajkowski, paylaşımına "Şeffaf puantiyeli. Tam zamanında" notunu düştü.

"ERKEKLER RAHATSIZ OLUYOR"

Ratajkowski, geçtiğimiz günlerde, "Kendi markamın reklamını yapmam ve vücudumu cesurca sergilememden rahatsız olan insanlar olduğunu biliyorum. Bunu özellikle de erkekler yapıyor" diyerek rahatsızlığını belirtmişti.

28 yaşındaki model, şu ifadeleri kullanmıştı:

Onlar hakkımda bunları söylerken ben işime bakıyorum. Çok çalışıyorum ve bunun karşılığında da milyonlar kazanıyorum. Onlar beni böyle hor görürken, ben aldığım bu güzel mükafatların tadını çıkartıyorum.

