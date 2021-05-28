Emily Ratajkowski sınırları zorladı! Kocasının üstüne çıkıp...

2018 yılında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen model Emily Ratajkowski, ilk çocuğunu mart ayında dünyaya getirmişti.

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Ratajkowski, doğumdan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Emily Ratajkowski yine bir paylaşımıyla gündemde. Minicik kırmızı elbisesiyle bahçede kocasının üstüne çıkan Emily o özel anları paylaşmaktan çekinmedi.

Kalçalarının da göründüğü fotoğraf hayranlarına "Yok artık" dedirtti. Emily Ratajkowski pozuna ise "Burada tamamen hamileydim ama bilmiyordum" notunu düştü.



