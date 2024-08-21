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  4. Emily Ratajkowski sokakta yürürken tepki gördü! "Üzerine gömlek giy"

Emily Ratajkowski sokakta yürürken tepki gördü! "Üzerine gömlek giy"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.08.2024 13:25
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Sebastian Bear-McClard tarafından defalarca kez aldatılan ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski cesur tarzıyla adından söz ettiren bir isim. Emrata son olarak sokakta yürürken bir adamın tepkisiyle karşılaştı.

Emily Ratajkowski sokakta yürürken tepki gördü! "Üzerine gömlek giy"

Modelliğin yanı sıra oyunculukta da kendine Hollywood'da yer açan Emily Ratajkowski, uzun süredir birlikte olduğu Sebastian Bear-McClard ile boşanma kararı almıştı.

Ünlü model defalarca kez aldatıldığını açıklayarak dikkat çekmişti.

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Emrata sık sık tarzıyla adından söz ettiren bir isim.

Emily Ratajkowski'nin başına son olarak ilginç bir olay geldi. Emily Ratajkowski, New York'ta bir yürüyüş sırasında kendisine 'gömlek giy' diye bağıran bir adama karşılık verdi.

33 yaşındaki model TikTok'ta sokakta yürürken çekilmiş kısa bir videosunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Sekiz saniyelik klibin en başında, bir adamın ona 'gömlek giy' dediği duyulduğu sırada karşıdan karşıya geçerken görülebiliyordu.

Emily o anları paylaşarak "Bekleyin: adam bana gömlek giymemi söylüyor" dedi. Güzel model yaşananlara anlam veremedi.

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Emily Ratajkowski
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