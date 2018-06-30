Emily Ratajkowski tatilde, koruması peşinde!

Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Emily Ratajkowski arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yapıyor.

27 yaşındaki model önceki gün de yanındaki arkadaşıyla adanın sokaklarında gezerken görüntülendi. Siyah bikinisinin üzerine şeffaf bir plaj elbisesi giyen Ratajkowski'nin neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

Emily Ratajkowski ve yanındaki arkadaşı sohbet ederek yürürken modelin korumaları da gittikleri her yerde sadece bir adım geriden onları izledi.

Şu sıralar Mikanos'ta tatil yapan Emily her zamanki gibi seksi pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.



