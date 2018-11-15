Emily Ratajkowski yılın kadını seçildi

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, 2018 GQ Avustralya Yılın Erkekleri Ödülleri gecesinin yıldızı oldu.
Emily Ratajkowski GQ Avustralya Yılın Kadını seçildi
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Ünlü süper model Emily Ratajkowski GQ Avustralya’nın düzenlediği Yılın Erkekleri gecesinde Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.
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Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, 2018 GQ Avustralya Yılın Erkekleri Ödülleri gecesinin yıldızı oldu.
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27 yaşındaki İngiltere doğumlu ABD’li model, Sidney’de yapılan ödül töreninde, Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.
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Ratajkowski, bu onurlandırmanın kendisine, “klişeleri reddetme” ve “çok yönlü olma” özelliğinden dolayı verildiğine inandığını belirtti.
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Ratajkowski, ödül törenine, Paco Rabanne ilkbahar yaz 2019 koleksiyonundan göbeğini açıkta bırakan bir kıyafetle katıldı.
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