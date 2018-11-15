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Emily Ratajkowski yılın kadını seçildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Ünlü süper model Emily Ratajkowski GQ Avustralya’nın düzenlediği Yılın Erkekleri gecesinde Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, 2018 GQ Avustralya Yılın Erkekleri Ödülleri gecesinin yıldızı oldu.

Emily Ratajkowski GQ Avustralya Yılın Kadını seçildi

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Ünlü süper model Emily Ratajkowski GQ Avustralya’nın düzenlediği Yılın Erkekleri gecesinde Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.
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Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, 2018 GQ Avustralya Yılın Erkekleri Ödülleri gecesinin yıldızı oldu.
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27 yaşındaki İngiltere doğumlu ABD’li model, Sidney’de yapılan ödül töreninde, Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.
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Ratajkowski, bu onurlandırmanın kendisine, “klişeleri reddetme” ve “çok yönlü olma” özelliğinden dolayı verildiğine inandığını belirtti.
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Ratajkowski, ödül törenine, Paco Rabanne ilkbahar yaz 2019 koleksiyonundan göbeğini açıkta bırakan bir kıyafetle katıldı.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok seksiymiş
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