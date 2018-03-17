Emily tanıtımlarına devam ediyor

2 / 20 Kocasıyla birlikte lüks bir balayı tatili geçiren ve bu özel zamanında çektiği cesur karelerle sosyal medya takipçilerini heyecanlandıran Emily paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

3 / 20 17 milyona yaklaşan takipçisiyle bikini paylaşımlarına devam eden ve evlenmesine rağmen paylaşımlarına ara vermeden devam edeceğini gösteren genç isim bu defa bir bikini altı tanıttı.