Emily tanıtımlarına devam ediyor

17 milyon'a yakın takipçisine şov yaptı.
Emily Ratajkowski
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Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine giren 26 yaşındaki model, evlilik haberini hayranlarına sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.
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Kocasıyla birlikte lüks bir balayı tatili geçiren ve bu özel zamanında çektiği cesur karelerle sosyal medya takipçilerini heyecanlandıran Emily paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.
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17 milyona yaklaşan takipçisiyle bikini paylaşımlarına devam eden ve evlenmesine rağmen paylaşımlarına ara vermeden devam edeceğini gösteren genç isim bu defa bir bikini altı tanıttı.
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75 dolar değerindeki bikini altını giyerek banyosundaki aynanın karşısına geçen Emily göğüslerini elleriyle kapattı.
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