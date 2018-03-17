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Emily tanıtımlarına devam ediyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız Şubat ayının son günlerinde hakkında çıkan evlilik haberleriyle gündeme gelen model Emily Ratajkowski sosyal medya hesabından bikini tanıtımı yapmayı sürdürüyor.

17 milyon'a yakın takipçisine şov yaptı.

Emily Ratajkowski

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Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine giren 26 yaşındaki model, evlilik haberini hayranlarına sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine giren 26 yaşındaki model, evlilik haberini hayranlarına sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.
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Kocasıyla birlikte lüks bir balayı tatili geçiren ve bu özel zamanında çektiği cesur karelerle sosyal medya takipçilerini heyecanlandıran Emily paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Kocasıyla birlikte lüks bir balayı tatili geçiren ve bu özel zamanında çektiği cesur karelerle sosyal medya takipçilerini heyecanlandıran Emily paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.
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17 milyona yaklaşan takipçisiyle bikini paylaşımlarına devam eden ve evlenmesine rağmen paylaşımlarına ara vermeden devam edeceğini gösteren genç isim bu defa bir bikini altı tanıttı.

17 milyona yaklaşan takipçisiyle bikini paylaşımlarına devam eden ve evlenmesine rağmen paylaşımlarına ara vermeden devam edeceğini gösteren genç isim bu defa bir bikini altı tanıttı.
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75 dolar değerindeki bikini altını giyerek banyosundaki aynanın karşısına geçen Emily göğüslerini elleriyle kapattı.

75 dolar değerindeki bikini altını giyerek banyosundaki aynanın karşısına geçen Emily göğüslerini elleriyle kapattı.
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