Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son 8-10 aydır muazzam bir ekonomik operasyon var. Birileri çatlasa da patlasa da hırsından, öfkesinden çıldırsa da Türkiye elhamdülillah dimdik ayakta. Bunları daha da güçlü bir şekilde püskürtüp emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Dernekpazarı ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, insanların bayramları memleketinde hemşehrileri ile geçirmesinin güzel bir şey olduğunu söyledi.

Bakan Albayrak, Dernekpazarı'nın kendileri için ayrı bir yeri bulunduğuna işaret ederek, ilçenin yapılan yerel seçimlerde göğüslerini kabarttığını, bu nedenle herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ramazan ayının bereket, muhabbet, sevgi ve kardeşlik demek olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Rabbime hamd ediyorum, ülke olarak tarihi günlerden geçtiğimiz bugünlerde Trabzon'umuz ülkemize ve milletimize her daim olduğu gibi bu dönem de güçlü bir duruş sergileyerek sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızın 17 yıllık mücadelesinde Türkiye'yi yeniden büyük ve güçlü Türkiye yapma yolculuğunda her daim olduğu gibi bu dönem de Trabzon'umuz sahip çıkmaya devam etti. Peki Trabzon'umuz bize bu kadar sahip çıktığı ölçüde bizler boş duruyor muyuz? Sayın bakanlarımız başta olmak üzere hem Trabzon'umuza hem Türkiye'mize gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin duası ve desteği çok önemli. Bizler aslımızı ve istikametimizi unutmadan bu mücadeleyi son nefesimize kadar verme şiarında çalışan bir dava partisinin neferleriyiz. Bütün enerjimiz ve gücümüz sizlerin, memleketimizin ve hemşehrilerimizin duası ve desteği. Bu olduğu sürece Allah'ın izniyle yedi düvel bir araya gelse sırtımızı yere getiremez."