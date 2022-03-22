Emin Çapa Halk TV'den ayrıldı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Emin Çapa sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki Emin Çapa Halk TV'den ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Emin Çapa kimdir? Nereli? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

EMİN ÇAPA HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Emin Çapa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık Halk Tv'de olmayacağını açıkladı.

Emin Çapa paylaşımında Halk TV ile yolların ayrıldığını, bu konuda herkesin haklı olduğu veya kendini haklı gördüğü bazı durumlar olduğunu belirtti.

EMİN ÇAPA KİMDİR? NERELİ?

Emin Çapa 1967înda İzmit'te dünyaya geldi.

Ünlü ekonomist, gazeteci ve TV programcısı Emin Çapa İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun olmuş, sonrasında ise ekonomiye yönelmiştir.

Çok sayıda dergi ve gazetede, radyo ve televizyonda çalışan Emin Çapa, TÜSİAD'da başkan danışmanı olarak da görev almıştır. Öte yandan Emin Çapa TEDx konuşmasında yaptığı etkili konuşma ile ülke çapında büyük bir ün kazanmıştır.

