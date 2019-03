Emin Grup, 360 çalışanını ödüllendirdi

Emin Grup, bu yıl üçüncüsü düzenlenen“2019 Başarı Ödülleri Gecesi” kapsamında 5, 10, 15, 20 ve 25 yılı geride bırakan ve yüksek performans gösteren çalışanlarını ödüllendirdi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “2019 yılında hedef yüzde 50 büyümek” dedi.

2 Mart 2019 Cumartesi günü bir otelde gerçekleştirilen törene; Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Müdürleri katıldı. Ciro Şampiyonları, Peşinat Şampiyonları, Şampiyon Şubeler, Şampiyon Bölgeler, Geleceğin Yıldızları, Müşteri Memnuniyeti Birincileri ve Kıdem Ödülleri dalında 360 çalışana başarı plaketlerinin takdim edildiği gecede, keyifli dakikalar yaşandı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “ Hiçbir şey güven kadar güçlü değildir. Biz bir ailenin en önemli yapı taşını birlikte inşa ettik. Geçmişten günümüze en az sizler kadar bize güven duyan ve bu vesile ile tanıştığımız 135 bin ailemiz bulunuyor. Her ay 5 bin yeni aile ile tanışıyoruz. Sizin gücünüz ile birlikte bu sayının katlanarak artacağına gönülden inanıyorum. İnsanların hayallerini gerçekleştirmek ve kolaylaştırmak için çıktığımız bu yola sizler de ortak olduğunuz için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“Her ay 200 milyon nakit para akışı sağlıyor”

Faizsiz bir sistem kurarak yepyeni bir sektörün oluşmasına vesile olduklarını belirten Üstün, Emin Grup olarak 2019 yılında yüzde 50 büyüme hedeflediklerini söyledi. Üstün sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl içerisinde 2018 yılından da bereketli ve hızlı aksiyon alacağımız bir yapılanmaya gitmeyi hedefliyoruz. Her ay yaklaşık 1800 teslimat gerçekleştiriyoruz ve bu teslimatlar ile piyasaya 200 milyon TL nakit akışı sağlıyoruz. Aynı zamanda 105 bini aşan aktif müşteri sayımız ile sektörün ve pazarın lideriyiz.”

Etkinlikte konuşan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “28 yıl önce Eminotomotiv olarak Elbirliği Sistemi’ni kurduğumuzda, bu sistemin milletin önemli sorunlarına çare olacağını düşündük ve inandığımız işi başardık. Şirketimizin bugünkü başarısının arkasında sizler gibi samimi ve başarılarını şirkete yansıtan bir kadro bulunuyor. Emin Grup bünyesine dahil olan her insan, bizim için kıymetlidir ve hep öyle kalacaktır. İlk günkü heyecan, azim ve enerjinizin, hayatınız boyunca devam etmesini diliyorum. Bu yolculukta emek ve katkılarıyla rol alan siz değerli yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

1991 yılından bu yana Türkiye’de bir ilk olan Elbirliği Sistemi ile 135 bin aileyi ev ve otomobil sahibi yapan firma, 1300’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.