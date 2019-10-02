Emin Grup yurt dışında yeni yatırıma hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Afrika’ya yeni yatırımlar için bir iş seyahati yapan Emin Grup, Türk iş adamları ile birlikte Cibuti ve Somali’de ekonomik iş birliği üzerine görüşmeler gerçekleştirerek yeni yatırımlarla Afrika pazarında etkin olmayı hedefliyor.

Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de finans, enerji, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda hizmet veren Emin Grup, yurt dışında yeni yatırımlar yapmak üzere Afrika’da işadamları ve hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

İş seyahati kapsamında düzenlenen ziyaretlerde Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, iş adamlarından oluşan bir heyet ile Cibuti ve Somali’de ekonomik iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yurt dışı ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni yatırımlar, Afrika ve Türkiye arasında artan ekonomik ticaret hacmine destek olmak amacıyla yapılan iş gezisinde, çeşitli ülkelerin başbakan ve ticaret bakanlarının yanı sıra bölgedeki Türk işadamlarıyla toplantılar yapıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 2002’den sonra etkin hale gelen Türkiye’nin Afrika stratejisine ve ülkeler arasındaki 20 milyar doları aşan ticaret hacmine destek olmayı amaçladıklarını belirterek, bölgede inşaattan enerjiye, hayvancılıktan gıdaya kadar birçok sektörde yatırım imkanlarının olduğunu bildirdi.