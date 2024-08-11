Emin Pazarcı'dan "Bizim vergilerimizle geziyorsun, haram olsun" yorumlarına tepki çeken yanıtlar: "Pisliksin, çöpsün, sifonu çekiyorum"

Kamuda tasarruf önlemleri gündemdeyken Cumhurbaşkanlığı uçağıyla fotoğrafını paylaşan Emin Pazarcı eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Pazarcı şimdi de Ahlat ziyaretiyle gündemde. Gezisinden fotoğraflar paylaşan Pazarcı gelen yorumlara tartışma yaratacak yanıtlar verdi.

AHLAT GEZİSİNDEN PAYLAŞIM YAPTI

"Turistik Tatvan Treni" ikinci seferini yapmak üzere 6 Ağustos'ta Ankara'dan yola çıktı. Trenle Bitlis'e gelenler arasında Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da vardı. Pazarcı ziyaretinden fotoğraflar paylaşıp "Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ne işi var?" şeklindeki eleştirilere yanıt verdi.

"ULAN AHLAKSIZLAR"

Pazarcı daha sonraki paylaşımında ise "Bizim vergilerimizle geziyorsunuz, haram olsun" diyen bir grup olduğunu belirterek bu yoruma da sert yanıtlar verdi. Paylaşımına "Yine mecbur bıraktılar, 'Yeter ulan' demeye" ifadeleriyle başlayan Pazarcı ağır ifadeler de kullandı:

"Ulan ahlaksızlar, Tatvan Tren Seferinde bir kuruşluk devlet kaynağı yok. Bitlis'in sivil toplum örgütleri ve iş adamları, ilin tanıtımı için finanse edip düzenledi o geziyi. DDY yolları da maliyetine kaldırdı treni. O da kendi reklamını yaptı. Biz ise gezmeye gitmedik oraya. Amiyane tabiri ile 33 saatlik tren yolculuğunun ardından bu sıcakta ve güneşin altında koşuşturmaktan posamız çıktı. 'Bizim vergilerimiz ve keyifli gezi' teranesini tekrarlayanlar, İBB'ye ve İmamoğlu'na yazsınlar. Muhatapları onlardır."

"HÖST AHLAK YOKSUNU, PİSLİKSİN, ÇÖPE..."

Pazarcı'nın bu paylaşımına da birçok kullanıcıdan yorum geldi. O yorumları yanıtsız bırakmayan Pazarcı ağır ifadeler kullanmaya devam etti. İşte o yorumlar ile Pazarcı'nın yanıtları...