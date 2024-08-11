HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emin Pazarcı'dan "Bizim vergilerimizle geziyorsun, haram olsun" yorumlarına tepki çeken yanıtlar: "Pisliksin, çöpsün, sifonu çekiyorum"

Emin Pazarcı'dan "Bizim vergilerimizle geziyorsun, haram olsun" yorumlarına tepki çeken yanıtlar: "Pisliksin, çöpsün, sifonu çekiyorum"

11.08.2024 08:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Emin Pazarcı, Ahlat ziyaretinden sonra gelen eleştirilere verdiği yanıtlarla tepki çekti. "Bizim vergilerimizle geziyorsunuz, haram olsun" yorumlarına isyan eden Pazarcı yanıtlarında "Çöpsün, pisliksin, höst ahlak yoksunu" gibi ifadeler kullandı.

Kamuda tasarruf önlemleri gündemdeyken Cumhurbaşkanlığı uçağıyla fotoğrafını paylaşan Emin Pazarcı eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Pazarcı şimdi de Ahlat ziyaretiyle gündemde. Gezisinden fotoğraflar paylaşan Pazarcı gelen yorumlara tartışma yaratacak yanıtlar verdi.

AHLAT GEZİSİNDEN PAYLAŞIM YAPTI

"Turistik Tatvan Treni" ikinci seferini yapmak üzere 6 Ağustos'ta Ankara'dan yola çıktı. Trenle Bitlis'e gelenler arasında Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da vardı. Pazarcı ziyaretinden fotoğraflar paylaşıp "Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ne işi var?" şeklindeki eleştirilere yanıt verdi.

GUdkId1XkAEw6uj

"ULAN AHLAKSIZLAR"

Pazarcı daha sonraki paylaşımında ise "Bizim vergilerimizle geziyorsunuz, haram olsun" diyen bir grup olduğunu belirterek bu yoruma da sert yanıtlar verdi. Paylaşımına "Yine mecbur bıraktılar, 'Yeter ulan' demeye" ifadeleriyle başlayan Pazarcı ağır ifadeler de kullandı:

"Ulan ahlaksızlar, Tatvan Tren Seferinde bir kuruşluk devlet kaynağı yok. Bitlis'in sivil toplum örgütleri ve iş adamları, ilin tanıtımı için finanse edip düzenledi o geziyi. DDY yolları da maliyetine kaldırdı treni. O da kendi reklamını yaptı. Biz ise gezmeye gitmedik oraya. Amiyane tabiri ile 33 saatlik tren yolculuğunun ardından bu sıcakta ve güneşin altında koşuşturmaktan posamız çıktı. 'Bizim vergilerimiz ve keyifli gezi' teranesini tekrarlayanlar, İBB'ye ve İmamoğlu'na yazsınlar. Muhatapları onlardır."

"HÖST AHLAK YOKSUNU, PİSLİKSİN, ÇÖPE..."

Pazarcı'nın bu paylaşımına da birçok kullanıcıdan yorum geldi. O yorumları yanıtsız bırakmayan Pazarcı ağır ifadeler kullanmaya devam etti. İşte o yorumlar ile Pazarcı'nın yanıtları...

Ekran görüntüsü 2024-08-11 080546

Ekran görüntüsü 2024-08-11 080559

Ekran görüntüsü 2024-08-11 080623

Paylaştığı fotoğraf olay oldu! AK Partili isim de topa girdi Paylaştığı fotoğraf olay oldu! AK Partili isim de topa girdi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ahlat
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu'na adeta veda etti! "Gitme sana muhtacım"

Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu'na adeta veda etti! "Gitme sana muhtacım"

İçtiği kahve hayatını kurtardı! Kaçırdığı uçak yere çakıldı

İçtiği kahve hayatını kurtardı! Kaçırdığı uçak yere çakıldı

Skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

Skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

Rizeli Mehmet'ten sonra Ayşe'ye sert sözler! Deniz'e tepki yağdı: Elenmeli...

Rizeli Mehmet'ten sonra Ayşe'ye sert sözler! Deniz'e tepki yağdı: Elenmeli...

Emin Pazarcı'nın yanıtları tepki çekti

Emin Pazarcı'nın yanıtları tepki çekti

Dün öğlen başladı, gece boyu daha da şiddetlendi!

Dün öğlen başladı, gece boyu daha da şiddetlendi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.