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Emin Pazarcı'nın Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu! "AK Parti ders almamış" yorumuna gülerek yanıt verdi: Höst helaldir helal!

06.05.2024 09:02
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yönelik resmi ziyaretlerini TBMM heyetiyle birlikte takip eden gazeteci Emin Pazarcı'nın paylaşımları gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı uçağıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Pazarcı'ya "AK Parti ders almamış anlaşılan. Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?" yorumları geldi. Yapılan eleştirilere gülerek yanıt veren Pazarcı'nın "Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun? Devlet işidir bu. Helaldir helal" ifadeleri ise dikkat çekti.

Emin Pazarcı'nın Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu! "AK Parti ders almamış" yorumuna gülerek yanıt verdi: Höst helaldir helal!

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yapacağı resmi ziyaretleri takip etmek için Cumhurbaşkanlığı uçağında bulunan gazeteci Pazarcı'nın ABD'de yaptığı paylaşım sonrası gelen yorumlar ve verdiği yanıtlar dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞINI PAYLAŞTI: "YAKIT İKMALİNDEYİZ"

Washington'da yakıt ikmalindeyken uçakla birlikte fotoğrafını paylaşan Pazarcı "Wasington'da yakıt ikmalindeyiz. Henüz Meksika'ya, hedefe ulaşamadık." diye yazdı.

"AK PARTİ DERS ALMAMIŞ ANLAŞILAN"

Pazarcı'nın fotoğrafının altına "AK Parti ders almamış anlaşılan" yorumu yapıldı.

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GÜLEREK VERDİĞİ YANITLAR DİKKAT ÇEKTİ

Gelen yoruma gülerek yanıt veren Pazarcı, "Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?" sorusunu da ":)) Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun?" diye cevapladı.

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"DEVLET İŞİDİR BU. HELALDİR HELAL"

Söz konusu paylaşımın altında başlatılan "Haram olsun-Haram zıkkım olsun" cevaplarıyla paylaşılan ankete de gülerek yanıt veren Pazarcı, "Devlet işidir bu. Helaldir helal" dedi.

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Daha sonrasında ise Pazarcı, söz konusu paylaşımlarına gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

"ARAMIZDA CHP'Lİ VEKİL DE BULUNUYOR"

Pazarcı, şu ifadeleri kullandı;

"Dolmuş buraya müsilajlar yine... Ülke ve millet yararına ne varsa kirletmek işleri! 'Gezin efendiler' diyorlar... :)) Gezecek olsak burada ne işimiz var? Parlamento heyeti bu. Aramızda CHP'li vekil de bulunuyor. Uluslararası bir toplantıda Türkiye'nin de söyleyecek sözü var."

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Anahtar Kelimeler:
Meksika uçak cumhurbaşkanlığı
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