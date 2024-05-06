Emin Pazarcı'nın Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu! "AK Parti ders almamış" yorumuna gülerek yanıt verdi: Höst helaldir helal!

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yapacağı resmi ziyaretleri takip etmek için Cumhurbaşkanlığı uçağında bulunan gazeteci Pazarcı'nın ABD'de yaptığı paylaşım sonrası gelen yorumlar ve verdiği yanıtlar dikkat çekti.
Washington'da yakıt ikmalindeyken uçakla birlikte fotoğrafını paylaşan Pazarcı "Wasington'da yakıt ikmalindeyiz. Henüz Meksika'ya, hedefe ulaşamadık." diye yazdı.
Pazarcı'nın fotoğrafının altına "AK Parti ders almamış anlaşılan" yorumu yapıldı.
Gelen yoruma gülerek yanıt veren Pazarcı, "Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?" sorusunu da ":)) Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun?" diye cevapladı.
Söz konusu paylaşımın altında başlatılan "Haram olsun-Haram zıkkım olsun" cevaplarıyla paylaşılan ankete de gülerek yanıt veren Pazarcı, "Devlet işidir bu. Helaldir helal" dedi.
Daha sonrasında ise Pazarcı, söz konusu paylaşımlarına gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.
Pazarcı, şu ifadeleri kullandı;
"Dolmuş buraya müsilajlar yine... Ülke ve millet yararına ne varsa kirletmek işleri! 'Gezin efendiler' diyorlar... :)) Gezecek olsak burada ne işimiz var? Parlamento heyeti bu. Aramızda CHP'li vekil de bulunuyor. Uluslararası bir toplantıda Türkiye'nin de söyleyecek sözü var."