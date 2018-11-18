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Emin Şenlikoğlu "Adanmış Ömürler" programına konuk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

Yazar Emine Şenlikoğlu: - "İslami kesim, psikolojik savaş yapmayı bilmiyor. İslam düşmanları o kadar güzel biliyor ki. Birçok İslam ülkesi, bu oyunların ablukası altında ama farkında değil"

İSTANBUL (AA) - Yazar Emine Şenlikoğlu, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen alanında tanınmış kişilerin ağırlandığı "Adanmış Ömürler" programının konuğu oldu.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde organize edilen ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Şenlikoğlu, İslam düşmanlarının İslam'a karşı psikolojik savaş yürüttüklerini belirtti.

İslam düşmanlarının bu savaşı iyi bildiklerine dikkati çeken Şenlikoğlu, "İslami kesim, psikolojik savaş yapmayı bilmiyor. İslam düşmanları o kadar güzel biliyor ki. Birçok İslam ülkesi, bu oyunların ablukası altında ama farkında değil. Psikolojik savaş kurallarına göre çalışanlar bugün hala devam ediyor. Bakın dizilerle moda yarışmalarında bunu göreceksiniz. Bunların amacı halkın dokusunu bozmak. Tam iman edenin akidesi bozulmaz. Bilinçli olunursa bozulmaz. Bilinçli olmak için de okumak gerekiyor. Ne yapıp edip çok okumalıyız." ifadelerini kullandı.

- "İslami kesimimizde hurafe bir kader anlayışı vardır"

Bir zamanlar hurafelerin İslam'a sokularak dini öğrenmenin tehlike olarak gösterildiğini anlatan Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

"İslami kesimimizde hurafe bir kader anlayışı vardır. 'Her şeyi Allah yapar, her şeyi Allah yapmıştır. O zaman biz çalışmayalım.' Böyle bir kader olur mu? Kadının kızı kötü yola düşüyor diyor ki 'Üzülme bacım senin kızına Allah böyle yazdı, kötü yola düşecekti.' Allah böyle bir şey yapar mı? Olur mu böyle bir şey? Olmaz tabii ama anlatamıyorsun. Namaza başlamamı 5 yıl geciktirdi, bu kader inancı."
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- "Bazı insanlar şöhretli olunca Allah'ı unuturlar sen sakın unutma"

Şenlikoğlu, 10 yaşında İstanbul'a taşındıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Modaevinde çalışmaya başladım. Modaevinde 25 lira alıyordum, fabrikada 78 lira veriyorlardı. Maddi durumumuz iyi değildi. Modaevinden çıkıp fabrikada çalışmaya başladım. 10 yaşımdan 23 yaşıma kadar orada çalıştım. Babam, 'Yavrum bazı insanlar büyükşehirlere gidince, zengin, makam sahibi ve şöhretli olunca Allah'ı unuturlar sen sakın unutma olur mu?' dedi. Hayatım boyunca babamdan din adına duyduğum en önemli sözlerdi."

Yazar Emine Şenlikoğlu, etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

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Adanmış Ömürler Bağcılar Belediyesi Emine Şenlikoğlu

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