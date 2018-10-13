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Emin, su pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde, su pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılan Emin Hazır (26), hayatını kaybetti.

Emin, su pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılıp öldü

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, su pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılan Emin Hazır (26), hayatını kaybetti.
Olay, Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana geldi. DSİ’ye ait sulama kanalına arızalı olan su pompasını tamir etmek için inen Emin Hazır elektrik akımına kapılarak suya düştü. Suda çırpınırken çevredeki vatandaşların yardımı ile kanaldan çıkarılan ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Emin, su pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılıp öldü

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