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Emina Jahovic bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! Sosyal medyayı salladı...

06.05.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Emina Jahovic paylaşımlarıyla sosyal medyada göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan güzel şarkıcı beğeni yağmuruna tutuldu. Emina Jahovic'in bikinili pozlarındaki fiziğiyle dikkat çekti.

Emina Jahovic bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! Sosyal medyayı salladı...

Güzel şarkıcı Emina Jahovic, Ayvacık’a bağlı Küçükkuyu’da çıktığı tatilinde nefes kesen pozlar verdi. Instagram hesabından bikinili paylaşımlar yapan güzel isim, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

ÇOCUKLARI BABASINA BIRAKTI

Şarkıcı Emina Jahovic, tatil için Ege ya da Akdeniz kıyılarını değil, Kazdağları’nı tercih etti. Çocukları Yaman ve Yavuz’u babaları Mustafa Sandal’a bırakıp Çanakkale-Ayvacık’a bağlı Küçükkuyu’da bulunan Nadas adlı otele gitti. Emina Jahovic güneşi görünce hemen havuz başına indi ve şezlongda poz verdi.

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FİZİĞİYLE TAM NOT ALDI

2 çocuk annesi güzel şarkıcı Emina Jahovic, bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı. Kusursuz bir fiziğe sahip olan güzel şarkıcının paylaşımları takipçilerinden tam not aldı.

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