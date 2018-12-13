MAGAZİN

Emina Jahovic ev halini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile boşandıktan sonra Saadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic ev halini Instagram'dan paylaştı.

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Boşandıktan sonra ilk kez geçen hafta bir ödül töreninde Mustafa Sandal ile objektiflere beraber yansıyan Emina Jahovic, çocukları yattıktan sonra evde çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

,SIOrqpDKGUSa7-gBUiMYjg

Jahovic fotoğrafın altına 'Evim güzel evim' notu düştü.

,kvXR5aXYzEyYPRKseBYUmQ

Emina Jahovic şu sıralar Saadettin Saran ile aşk yaşamasıyla gündemde. Emina Jahovic'in son dönemdeki neşeli ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmıyor.

Emina Jahovic, yılbaşı için henüz bir programı olmadığını da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Hiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakınHiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakın
Boşanıyorlar mı? Neslihan böyle cevap verdiBoşanıyorlar mı? Neslihan böyle cevap verdi
'Eski sevgilimle arkadaşız''Eski sevgilimle arkadaşız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic Emina Jahovic ve Mustafa Sandal Sadettin Saran ile Emina Jahovic Emina Jahovic ev hali

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

Pentagon'dan Fırat'ın doğusuna olası operasyonla ilgili açıklama!

Pentagon'dan Fırat'ın doğusuna olası operasyonla ilgili açıklama!

Ankara'da tren kazası! Yüksek hızlı tren banliyö treniyle çarpıştı

Ankara'da tren kazası! Yüksek hızlı tren banliyö treniyle çarpıştı

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Aşk Adası'ndan çıkıp sahilde aşka geldiler

'Aşk Adası'ndan çıkıp sahilde aşka geldiler

Doğa Rutkay: 5 ayımız bitti

'Hastanedeki ikinci günden bu fotoğraf...'

Metin Hara'dan Adriana Lima açıklaması

Adriana Lima açıklaması! Ayrıldılar mı?

Tarkan'dan yine olay paylaşım! Instagram'ı salladı

Tarkan'dan yine olay paylaşım! Instagram'ı salladı

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Boşanıyorlar mı? Neslihan böyle cevap verdi

Merve Çağıran: Eski sevgilimle arkadaşız

'Eski sevgilimle arkadaşız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.