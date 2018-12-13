Emina Jahovic ev halini paylaştı

Boşandıktan sonra ilk kez geçen hafta bir ödül töreninde Mustafa Sandal ile objektiflere beraber yansıyan Emina Jahovic, çocukları yattıktan sonra evde çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Jahovic fotoğrafın altına 'Evim güzel evim' notu düştü.

Emina Jahovic şu sıralar Saadettin Saran ile aşk yaşamasıyla gündemde. Emina Jahovic'in son dönemdeki neşeli ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmıyor.

Emina Jahovic, yılbaşı için henüz bir programı olmadığını da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

