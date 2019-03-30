Emina Jahovic ev tepkisi!

Eski eşi Mustafa Sandal'a yakın oturmak istediği haberleriyle gündeme gelen Jahovic, konu hakkında "Bunun Mustafa ile alakası yok. İstanbul Mustafa'nın değil!" açıklamasında bulundu.

Son olarak Sadettin Saran'la aşk yaşayan Sırp şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise, "Aşkı düşünemiyorum, şu an hayatımda sadece iş ve çocuklar var" cevabını verdi.

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gecce Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Evini değiştirdiğini söyleyen güzel şarkıcı, evini değiştirmesinin eski eşi Mustafa Sandal ile alakası olmadığını belirtip, "İstanbul, Mustafa'nın değil" sözleriyle tepki gösterdi.

