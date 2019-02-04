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Emina Jahovic hamile mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.02.2019 13:35 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile evliliğini sonlandıran ve ardından iş insanı Saadettin Saran ile birlikte olmaya başlayan Emina Jahovic, hamile olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Emina Jahovic hamile mi?

Mustafa Sandal ayrıldıktan sonra Saadettin Saran ile aşk yaşayan Emina Jahovic'ın geçtiğimiz günlerde 4 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.

Emina Jahovic Sırp basınında çıkan “Saadettin Saran’dan hamile kaldı” haberiyle ilgili Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Hamile olduğuna dair iddiaları yalanlayan Emina’nın açıklaması şöyle:

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“Sırp basınında çıkan ve maalesef Türk basınına da yansıyan hamile olduğuma dair haberler kesinlikle yalandır. O haberi yapan Telgraf gazetesi hakkında hukuksal süreci başlattık. Lütfen, bu tip aslı astarı olmayan haberlere itibar etmeyiniz. Yaşamımın bu sürecinde gayet mutluyum ve çocuklarımı etkileyebilecek yalan haberlerden sakınılması konusunda herkesin hassasiyetini rica ederim.”

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Emina Jahovic Saadettin Saran Emina Jahovic hamile

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