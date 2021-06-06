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  4. Emina Jahovic hastane çıkışı gazetecilere yakalanınca nasıl kaçacağını şaşırdı

Emina Jahovic hastane çıkışı gazetecilere yakalanınca nasıl kaçacağını şaşırdı

06.06.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emina Jahovic, özel bir hastane çıkışında karşısında gazetecileri görünce nasıl kaçacağını şaşırdı. Fotoğraf vermemek için elindeki kahve bardağıyla yüzünü saklamaya çalışan şarkıcı, görenleri hayrete düşürdü.

Emina Jahovic, Nişantaşı'ndaki özel bir hastane çıkışı oğlu Yavuz'la görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Mustafa Sandal hakkında 26 ay boyunca kendisine nafaka ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatan şarkıcı, görüntü vermek istemeyince yaptıklarıyla şaşırttı.

Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: "26 ay tek kuruş ödemedi, 740 bin TL borcu var"

EMİNA JAHOVİC KAHVE BARDAĞIYLA YÜZÜNÜ SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Snob Magazin’in haberine göre; İçeride yaklaşık iki saat kalıp, oğluyla kendilerini alacak otomobili bekleyen Jahovic, basın mensuplarını fark edince elindeki kahve bardağıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

Şarkıcı, oğlu için hastaneye geldiklerini söyleyip, detay vermekten kaçınırken, "Arkadaşlar bana tatil falan yok, full çalışıyorum" diye konuşup koşar adım az ileride kendini bekleyen şoförlü lüks otomobiline bindi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
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