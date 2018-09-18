Emina Jahovic'in kolundaki servet

Geçen Haziran'da Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.

36 yaşındaki şarkıcının kolundaki Rolex marka saat dikkat çekti.

Emina Jahovic'in tercih ettiği Rolex'in Daydate modeli altın kaplama saatin değeri 33.700 Euro (18 Eylül 2018'in kuruyla yaklaşık 250 bin).

Sabah'ın haberine göre, eski eşi Emina'ya her ay 15, çocuklarına ise 10 bin lira nafaka ödeyen Mustafa Sandal'ın, çok değerli saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkardığı basında yer almıştı.