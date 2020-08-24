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Emina Jahovic mayosuyla selfie üstüne selfie çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Takipçileriyle keyifli bir etkileşim içerisinde olan Emina Jahovic, hesabından yaptığı son paylaşımlarla sevenlerini heyecanlandırdı.

Emina Jahovic mayosuyla selfie üstüne selfie çekti

Ülkesindeki müzik kariyerini Mustafa Sandal ile yaptığı evlilik sonrasında askıya alan ve bu evlilikten iki de erkek çocuk sahibi olan Emina Jahovic, Sandal ile olan evliliğini bitirdikten sonra yeniden müzik sektörüne dönüş yaptı.

Sosyal medya hesabından yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Emina, zaman zaman da son derece dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor. Adı sık sık aşk dedikodularına sarışan Emina Jahovic son paylaşımlarıyla yürek hoplattı.

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Emina son olarak plajda çektiği selfieleri takipçilerinin beğenisine sundu.

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Paylaşımı görenler genç kadının çekimlerini çok profesyonel buldu ve yorumlarında da bu konuda paylaşımlar yaptı.

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