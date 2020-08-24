Emina Jahovic mayosuyla selfie üstüne selfie çekti

Ülkesindeki müzik kariyerini Mustafa Sandal ile yaptığı evlilik sonrasında askıya alan ve bu evlilikten iki de erkek çocuk sahibi olan Emina Jahovic, Sandal ile olan evliliğini bitirdikten sonra yeniden müzik sektörüne dönüş yaptı.

Sosyal medya hesabından yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Emina, zaman zaman da son derece dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor. Adı sık sık aşk dedikodularına sarışan Emina Jahovic son paylaşımlarıyla yürek hoplattı.



Emina son olarak plajda çektiği selfieleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımı görenler genç kadının çekimlerini çok profesyonel buldu ve yorumlarında da bu konuda paylaşımlar yaptı.

