Emina Jahovic yaz sezonunu açtı!

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden biri.

Boşandıktan sonra sık sık aşk haberleriyle gündeme gelen ve bir süre önce Saadettin Saran ile aşk yaşayıp ardından da ayrılan güzel şarkıcı kendini çocuklarına adadı. Emina Jahovic oğluyla çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla yaz sezonunu açtı.

Emina Jahovic'in bikinili pozuna beğeni yağdı.

Emina Jahovic'in fit vücudu hayranlarının gündemiydi. Takipçileri güzel şarkıcıya yorum yağdırdı.

