MAGAZİN

Emina Jahovic yaz sezonunu açtı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic boşandıktan sonra sık sık aşk haberleriyle gündeme gelen bir isim... Emina Jahovic bu sefer de bikiniyi paylaşımıyla dikkat çekti.

Emina Jahovic yaz sezonunu açtı!

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden biri.

Boşandıktan sonra sık sık aşk haberleriyle gündeme gelen ve bir süre önce Saadettin Saran ile aşk yaşayıp ardından da ayrılan güzel şarkıcı kendini çocuklarına adadı. Emina Jahovic oğluyla çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla yaz sezonunu açtı.

Emina Jahovic'in bikinili pozuna beğeni yağdı.

Capture

Emina Jahovic'in fit vücudu hayranlarının gündemiydi. Takipçileri güzel şarkıcıya yorum yağdırdı.

Art arda saldırdılar! Korkunç geceArt arda saldırdılar! Korkunç gece
Başkasıyla öpüştü mü? Bakın ne yanıt verdiBaşkasıyla öpüştü mü? Bakın ne yanıt verdi
Şoke eden itiraf: Kendimi şişlemeyi düşündümŞoke eden itiraf: Kendimi şişlemeyi düşündüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic Mustafa Sandal ve Emina Jahovic Emina Jahovic instagram Emina Jahovic bikini

En Çok Okunan Haberler

Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş hayatını kaybetti

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğba Ekinci'nin Ekrem İmamoğlu paylaşımları sürüyor!

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

Cara Delevingne ve Ashley Benson fantezi koltuğu aldı

Ünlü çift evlerine aldıkları fantezi koltuğu ile gündem oldu

Mustafa Sandal Melis Sütşurup'u aldattı mı?

Başkasıyla öpüştü mü? Bakın ne yanıt verdi

Demet Akalın'dan şoke eden itiraf: Hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm

Şoke eden itiraf: Kendimi şişlemeyi düşündüm

Asena Atalay kavgayı ayırmak isteyince...

Kavga şoku! 'Küfürler filan... Kaldım öyle"

Değişimiyle gündem olan Helin Avşar kendini savundu!

Son hali olay olmuştu! Kendini böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.