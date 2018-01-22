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Emina Sandal'dan 'boşanma' açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 20:22 | Son Güncelleme 11 saat önce

Mustafa Sandal’la boşanacakları iddia edilen Emina Sandal, "Boşanıp, boşanmayacağımız belli değil" ifadelerini kullandı.

Emina Sandal'dan 'boşanma' açıklaması

Etiler'de görüntülenen ve oğulları Yaman ile Yavuz’un babalarıyla tatile gideceğini söyleyen Emina Sandal eşi Mustafa Sandal’la boşanacakları iddiaları hakkında konuştu.

10 yıldır evli olduğu eşi için Sandal, "Şu an Mustafa’yla belli bir dönemden geçiyoruz. Boşanıp, boşanmayacağımız belli değil. Bazı sorunlar oldu ama net bir şey yok” dedi.

Emina Sandal'dan 'boşanma' açıklaması

Sandal, geçtiğimiz hafta avukatıyla boşanma protokolü imzaladığı haberlerine, “O benim iş avukatımdı, boşanma avukatı değil” cevabını verdi. 36 yaşındaki Sandal, “Mustafa Bey’le aynı evde mi kalıyorsunuz” sorusuna ise, ““Buna cevap vermem.Özel hayat bu... Nerede kaldığımı, ne yapacaksınız?” yanıtını verdi.

emina

Geçtiğimiz günlerde aracının içinde ağladığı haberleriyle gündeme gelen Sandal, “Ağlasam evimde ağlarım. Cilt bakımı yaptırmıştım, yüzüm öyle çıkmış” sözlerini dile getirdi.

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