Emina Sandal'dan 'boşanma' açıklaması

Etiler'de görüntülenen ve oğulları Yaman ile Yavuz’un babalarıyla tatile gideceğini söyleyen Emina Sandal eşi Mustafa Sandal’la boşanacakları iddiaları hakkında konuştu.

10 yıldır evli olduğu eşi için Sandal, "Şu an Mustafa’yla belli bir dönemden geçiyoruz. Boşanıp, boşanmayacağımız belli değil. Bazı sorunlar oldu ama net bir şey yok” dedi.

Sandal, geçtiğimiz hafta avukatıyla boşanma protokolü imzaladığı haberlerine, “O benim iş avukatımdı, boşanma avukatı değil” cevabını verdi. 36 yaşındaki Sandal, “Mustafa Bey’le aynı evde mi kalıyorsunuz” sorusuna ise, ““Buna cevap vermem.Özel hayat bu... Nerede kaldığımı, ne yapacaksınız?” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde aracının içinde ağladığı haberleriyle gündeme gelen Sandal, “Ağlasam evimde ağlarım. Cilt bakımı yaptırmıştım, yüzüm öyle çıkmış” sözlerini dile getirdi.

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