Emina Sandal'ı ağlatan mesaj

Emina Sandal Etiler’de aracının içinde telefonuna gelen bir mesajı okudu. Sonra da ağlamaya başladı. Basını fark edince gözyaşlarını silip telefonunun ekranını kapattı.

Emina Sandal, ayrılık haberlerinin ardından sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yapmıştı:

“Günlerdir hakkımda çıkan yalan yanlış iddialar beni çok üzmektedir.Ben zaten yıllardır Sırbistan’da kariyeri olan biriyim. Kariyerim uğruna Türkiye’yi ve çocuklarımı terk edeceğim iddiaları doğru değildir… Bir anne çocuklarını terk edebilir mi? Ben Sırbistan’da çalışıyorum,zaten uzun yıllardır isimden ötürü Türkiye ve yurt dışına gidip geliyorum,Türkiye’de ailemle yaşıyorum. Çocuklarım nerede mutluysa bir anne olarak bende orada olmaya devam edeceğim. Türkiye Cumhuriyet’inin pasaportunu taşıyorum, iki vatanım var ve bununla gurur duyuyorum.????

Bugün tekrardan hakkımda çıkan ‘Para yüzünden kavga ettiler’ söylentisi külliyen de benimle alakalı çoğu haberlerden biri gibi,yalan! Bide bir kadının dekorasyon sevmesi ve yuvayı güzel yapması boşanma nedeni nerede oldu, ne zaman suç olmaya basladı? Merak ediyorum ki sonradan çıkacak olan haberler benim spor yapmam mi olacak…☺️ Evet ben yıllardır ülkemde bir pop yıldızıyım ama unutulmasın ki, ben bir kadınım, anneyim. Herkes gibi saygıyı hak ettiğime inanıyorum. İleriye dönük aldığım bütün kararlarım sadece ve sadece benimdir…kimseyi de ilgilendirmez. Aramızdaki tek muhabbet müzik, güzellik ve aşk olsun…