Eminde Erdoğan: “Kronik hastalık seyri devam ederse hastalığın pençesinde kıvranacağız”

“Kronik hastalıkların yaşam tarzı ile ilgili olması bize mesaj veriyor”

“Hayat teknolojik ve bilimsel açından her geçen gün ilerliyor” diyen Erdoğan, “Fakat maalesef bu ilerleme yaşam kalitesi ve insani değerler noktasında kendini gösteremiyor. Etrafımızda birçok insanın kronikleşmiş hastalıkların pençesinde olduğunu görüyoruz. Daha endişeleneceğimiz şey ise bu yaşın düşmesidir. Bugün ABD’de her 10 kişiden 6’sı kroniktir. Her 10 kişiden 4’ü ise 2 ya da daha fazla kronik hastalığı var. ABD’nin sağlık giderlerin harcamama 3,3 trilyon dolardır. Küresel tabloya baktığımızda çok vahim tablo var. DSÖ’nün verilerine göre küresel ölümlerin 2. ana nedeni kanserdir. 2018 yılında kansere bağlı ölümlerin sayısı 9,6 milyondur. Yani dünyada 6 ölümden biri kanser yüzündendir. DSÖ küresel hastalık yükü çalışmasında 2016’da 251 milyon kronik akciğer hastalığı rapor etti. 2015’de ise 3,7 milyon ölümün bu hastalıktan gerçekleştiği görüşülüyor. Bu oran toplam yıllık ölümlerin yüzde 5’idir, 245 milyon astım var insanlarda. Üstelik çocuklarda son derece yaygındır. 1980 yılında 108 milyon diyabet sayısı 2014 de 422 milyon oldu. 18’i geçmiş yetişkinle arasında diyabet 1980’de yüzde 4,7 iken 2014’de yüzde 8,5 e yükseldi. 2016’da 1,6 milyon insan diyabete bağlı olarak öldü. DSÖ’ye göre diyabet küresel ölümlerin 7’inci sebebidir. Sağlığımızı tehdit eden diğer neden ise obezitedir. 2016 1,9 milyon kişi fazla kilolu tespit edildi. 650 milyonu obez, 5 yaş altı çocuk ise fazla kilolu ya da obezdir. Kronik hastalıkların nedenlerine baktığında hayat tarzı ana nedendir. Üstelik hastalıklar birbirini tetikliyor. Obeziteyle savaşlardan biri kalp kas ve iskelet sistemi hastalıklarına eklem iltihabı hastalıklarına, göğüs yumurtalık akciğer safra kesesi kolon kanseri gibi hastalıklara yatkın hale geliyor. Kronik hastalıkların yaşam tarzı ile ilgili olması bize mesaj veriyor” ifadelerini kullandı.