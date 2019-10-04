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Emine anneden "duygulandıran" karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Antalya'da 40 gün önce kalp krizi geçiren eşini kaybeden Emine Kurnaz, geçen hafta oğlunun yaşamını yitirdiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kızının organlarını bağışladı - Emine Kurnaz: - "Kızımı kaybettim ama 7 evlat kazandım. Çok ihtiyaçları varmış. Onlarla teselli buluyorum" - Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Nilgün Bilal: - "Karşımızda gencecik iki çocuğunu ve eşini kaybeden ancak başka insanları düşünerek başka hayatlara can vermeye çalışan bir anne vardı. İnsanlık adına anneye minnettarız"

Antalya'da, 40 gün önce kalp krizi geçiren eşini kaybeden, Emine Kurnaz, geçen hafta oğlunun yaşamını yitirdiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kızının organlarını bağışladı.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde 28 Eylül'de 15 yaşındaki kardeşi Okay Kurnaz'ın hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Ayşe Kurnaz'ın tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşince yetkililer, anne Emine Kurnaz ile görüştü. Kurnaz, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Uğur Genç'e, "Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar." diyerek organ bağışına olumlu yanıt verdi. Genç kızın kalbi için İstanbul'dan, akciğeri için de Ankara'dan ekipler kente geldi. Kurnaz'ın organlarının 5 kişiye, kornealarının da iki kişiye nakledileceği öğrenildi. Kurnaz'ın bağışlanan kollarının uygun hasta bulunamadığı için alınmayacağı öğrenildi.

- "Oğlumun da organlarını bağışlardım"

Anne Emine Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki çocuğunu da kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi. Daha önce kendisinin de organ bağışında bulunduğunu anlatan Kurnaz, şöyle konuştu:

"Kızımı kaybettim ama 7 evlat kazandım. Çok ihtiyaçları varmış. Onlarla teselli buluyorum. Organ bağışı kendime değil, kızıma nasip oldu. Oğlum ve eşimin arkasından çok ağladım ama kızımın arkasından ağlamayacağım. Benim kızım 7 kişiye can verdi. Organları bağışlarken şartım organ verilen kişileri tanımaktı. Benim evladım onlar. İster benden büyük olsunlar isterse küçük olsunlar. Kızım, benim canımdı. Oğlumun da bağışlama imkanı olsaydı onun da organlarını bağışlardım."

- "İnsanlık adına anneye minnettarız"

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Nilgün Bilal, gazetecilere yaptığı açıklamada, annenin 40 gün içinde eşini ve iki çocuğunu kaybettiği için hastaneye gelemeyecek durumda olduğunu, bu nedenle evine giderek organ bağışı için görüştüklerini belirtti. Hayatta tek başına kalmış bir annenin, evladının organlarını hiç tanımadığı insanlara bağışlamasının insanlıkta son nokta olduğunu vurgulayan Bilal, şunları kaydetti:

"Karşımızda gencecik iki çocuğunu ve eşini kaybeden ancak başka insanları düşünerek başka hayatlara can vermeye çalışan bir anne vardı. İnsanlık adına anneye minnettarız. Organlarla sağlığına kavuşacak hastalar anneye az da olsa teselli olacak. Çok zor bir karardı. Bir insanın en acılı anında başkasını düşünmesi alkışlanacak bir durum."

Amca Mithat Kurnaz ise aynı aileden 3 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, aldıkları kararın herkese örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde 07 YLY 20 plakalı motosiklet ile Muhsin G. idaresindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsü çarpışmış, motosikletteki Okay Kurnaz yaşamını yitirmiş, Ayşe Kurnaz ise ağır yaralanmıştı.

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Akdeniz Üniversitesi Emine Kurnaz organ bağışı Organ nakli trafik kazası

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