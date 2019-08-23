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Emine Bulut cinayeti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Emine Bulut’un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bulut'un fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "EmineBulut’un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Emine Bulut Kemal Kılıçdaroğlu

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