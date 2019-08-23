HABER

Emine Bulut cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu: - "Kur'an'ın hükmüne bile aldırış etmeyen bu cehalet, artık Türkiye'nin gündeminden çıkmak zorundadır"

ANKARA (AA) - İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından hunharca katledilmesine ilişkin, "Kur'an'ın hükmüne bile aldırış etmeyen bu cehalet, artık Türkiye'nin gündeminden çıkmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Yanıkömeroğlu, yazılı açıklamasında Emine Bulut cinayetinin Türkiye'de kadınların nasıl bir risk altında olduğunu ispatladığını belirtti.

Her fırsatta pozitif ayrımcılıktan söz edenlerin kadına yönelik şiddet konusunda caydırıcı olabilecek en sert tedbirleri almaktan kaçındığını ileri süren Yanıkömeroğlu, şu değelendirmede bulundu:

"Kur'an'ın hükmüne bile aldırış etmeyen bu cehalet, artık Türkiye'nin gündeminden çıkmak zorundadır. Kadını, sistematik olarak, toplumdan ve sosyal hayattan uzaklaştırmaya çalışan siyasi iktidar ve onun uzantılarının zihniyeti değişmediği sürece Emine Bulut cinayetinin son olmayacağını anlamak zorundayız. Kadın cinayetlerine 'dur' demek, yalnızca bir siyasi duruş değildir.
İnsan olmanın, var olmanın ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından korunan yaşama hakkının bir gereğidir."

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
Rize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacakRize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacak
Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emine Bulut cinayeti İYİ parti Sibel Yanıköğmeroğlu

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.