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Emine Bulut cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen'in Emine Bulut'un katilini öven sosyal medya paylaşımına ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi - İlgezdi: - "Bu şahısın beyanları açıkça cinayete azmettirmektir. Suçu övmekte ve suçluyu yüceltmektedir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen'in Emine Bulut'un katilini öven sosyal medya paylaşımına ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

İlgezdi, yaptığı açıklamada, kızının gözleri önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un Türkiye'de hemen hemen her gün meydana gelen kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet kurbanlarından sadece biri olduğunu belirtti.

Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen'in sosyal medya hesabından Emine Bulut'u katleden eski eşini "aslan parçası" ve "kahraman" ilan ettiğini aktaran İlgezdi, bu konuda yasal bir işlem yapılmamasını da eleştirdi.

Özen'in beyanlarının açıkça cinayete azmettirmek olduğunu aktaran İlgezdi, "Suçu övmekte ve suçluyu yüceltmektedir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım." ifadesini kullandı.

İlgezdi, daha önce de benzer paylaşımlarda bulunan Özen'in o dönem cezalandırılmış olsaydı, böyle bir nefret söylemine yeniden imza atma cesaretini kendinde göremeyeceğini ifade etti.

Yargının sürekli iyi hal indirimleri ile erkeği korumayı tercih ettiğini ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görevini yerine getiremediğini iddia eden İlgezdi, Emine Bulut'un katilinin ve diğer cinayete kurban giden kadınların katillerinin hak ettikleri cezaları alması için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi Emine Bulut suç duyurusu

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