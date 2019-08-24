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Emine Bulut cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor." dedi.

Köse, partisinin Malatya İl Başkanlığı önünde "kadın cinayetleri" ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Kadınlara yönelik şiddetle ilgili ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını söyleyen Köse, Kırıkkale'de, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldürülmesini kahrolarak öğrendiklerini dile getirdi.

Köse, "Yine bir kadın eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürüldü. 'Ölmek istemiyorum' diye feryat eden Emine Bulut, eski eşi tarafından öldürüldü. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Köse, cinayet zanlısı eski eşin gerekli cezayı alması için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.

2019 yılında erkekler tarafından öldürülen 223 kadının "Ölmek istemiyorum" şeklinde haykırdığını söyleyen Köse, "Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bu katliamlar bitmeyecek." şeklinde konuştu.

Köse, kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Enver Kiraz , CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer ile partililer katıldı.

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CHP cinayet Fatma Köse genel başkan kadın kolları kadına şiddet Malatya

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