Emine Bulut cinayeti

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, son olarak Kırıkkale'de Emine Bulut'un ölümüyle sonuçlanan kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

İlk olarak Beşiktaş'ta toplanan grup, Atatürk Cumhuriyet Demokrasi Anıtı'ndan Beşiktaş Çarşısı'ndaki Kartal Heykeli'ne kadar yürüdü ve burada basın açıklaması yaptı. Grup, daha sonra buradan Kadıköy'e geçti.

Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir araya gelen İYİ Parti üyeleri, "ölmek istemiyorum", "şiddet acizliktir" ve "anne lütfen ölme" yazılı pankart ve dövizler taşıdı, çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, çok acı ve üzüntü verici bir olay yüzünden burada toplandıklarını belirtti.

Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetini hatırlatan Kavuncu, "Vahşi bir cinayet insanlığın geldiği noktayı hepimize sorgulattı ve bizler içinde bulunduğumuz bu durumdan, şahit olduğumuz tablodan hem acı duyduk, hem utandık." dedi.

"Emine Bulut bir kadın ve tek başına ayakları üstünde durup evladına bakmaya çalışırken bir erkek tarafından vahşice katledildi." diyen Kavuncu, şunları söyledi: