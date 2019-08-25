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Emine Bulut cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

Malatya'da kadınlar Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesini ve şiddeti protesto etti

Malatya'da kadınlar, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Malatya'daki farklı kadın platformlarının oluşturduğu Malatya Kadın Meclisi üyeleri, Soykan Meydanı'nda bir araya gelerek ellerindeki döviz ve afişlerle Emine Bulut'un öldürülmesini kınadı.

Kadın Meclisleri Malatya Temsilcisi Dilara Karaca, yaptığı açıklamada, son sözleri "Ölmek istemiyorum" olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için bir araya geldiklerini belirtti.

Bulut'un küçük kızının yanında öldürüldüğünü hatırlatan Karaca, "Bunları kadınlara reva görenler utansın. Bu ülkede kadınlar ne yaşıyor, o çok sevdikleri çocuklar ne yaşıyor herkes görsün." dedi.

Kadınlara yapılan şiddeti kınadıklarını vurgulayan Karaca, Emine Bulut'un son sözlerini unutmayacaklarını kaydetti.

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