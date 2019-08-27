HABER

Emine Bulut cinayeti: Başsavcılık uyardı

27.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Emine Bulut cinayetine yönelik hazırlanan iddianamede başsavcılık, cinayet sanığı eski eşin "haksız tahrik" indiriminden yararlanmak için öne sürdüğü iddianın doğru olmadığını belirtti.

Eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski eş Fedai Varan'ın WhatsApp uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalara yer verildi.

İddianamede Fedai Varan'ın "çocuğuyla görüştürülmediğine" yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi. Sanık Varan'ın bu iddiasının yaptığı yazışmalarla uyuşmadığı belirtildi. Emine Bulut'u öldüren sanığın bu iddia üzerinden "haksız tahrik" indiriminden faydalanmaya çalıştığı belirtilerek mahkemenin buna izin vememesi talep edildi.

Aynı iddianamede Varan ile öldürdüğü Emine Bulut'un 2013 yılında anlaşmazlık sebebiyle evliliklerine son verdiklerine yer verildi. Boşanma sonrası çocuğun velayetinin annede kaldığı belirtilen iddianmede sanık Varan'ın da her ayın ilk ve son hafta sonlarında ve ayrıca Temmuz ayı boyunca da çocuğuyla görüştüğünün anlaşıldığına yer verildi.

Yine WhatsApp mesajlarına göre çocuğun 20 Ağustos tarihinde sanık Varan'ın yanında yatılı kaldığı bilgisine yer verildi. İddianameyi hazırlayan savcı, tüm bu tespitlerin çocuğun babasıyla görüştürülmediği iddiasını yalanladığına dikkat çekti.

Görgü tanıklarının ifadeleriyle uyuşmuyor

Cep telefonu yazışmalarından Emine Bulut'un yeniden evleneceğinden bahsettiği de belirtiliyor. İddianamede tartışmada sanığın saldırgan bir tutum içinde olduğunu aktaran görgü tanıkları da sanığın Emine Bulut ile bulundukları kafeden birlikte çıktıklarını, Emine Bulut'un daha sonra koşarak geri geldiğini ve sanığın da Bulut'un arkasından gelerek boynunu bıçakla kestiğini anlatıyor. İddianemede Emine Bulut'un olay günü kızıyla birlikte emniyete gittiği ayrıntısına da yer veriliyor.

Eski eşini öldüren Varan ise savcılık ifadesinde eski eşi Emine Bulut'la sokaktan karşılaştıklarını ve Bulut'un kendisine hakaret ettiğini anlattığı belirtiliyor. Ancak iddianameye göre Varan'ın bu ifadesi, görgü tanıkların ifadeleriyle çelişiyor.

Boğazından kesilerek öldürülen Emine Bulut 38 yaşındaydı. Kırıkkale'de yaşayan Bulut, dört yıl önce eşinden boşanmıştı ve 10 yaşındaki kızıyla yaşıyordu. Genç kadının 22 Ağustos'ta öldürüldüğü görüntülerin sosyal medyaya yansıması yeniden Türkiye'de kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti gündeme getirdi. Bulut'un "Ölmek istemiyorum" sözleri slogan haline getirilirken birçok kentte eylemler düzenlenmeye devam ediyor.

DW, DHA, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER 'Seni çok seviyorum güzel adam' 'Seni çok seviyorum güzel adam'
Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyorEvlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor
Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor

Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor

Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!

Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!

Orman yangınları için teklif edilen 22 milyon dolar reddedildi

Orman yangınları için teklif edilen 22 milyon dolar reddedildi

Trump: Ruhani ile görüşebilirim

Trump: Ruhani ile görüşebilirim

Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

Son dakika: Pentagon'dan F-35 açıklaması

Pentagon'dan F-35 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.