Emine Bulut cinayeti: Başsavcılık uyardı

Eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski eş Fedai Varan'ın WhatsApp uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalara yer verildi.

İddianamede Fedai Varan'ın "çocuğuyla görüştürülmediğine" yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi. Sanık Varan'ın bu iddiasının yaptığı yazışmalarla uyuşmadığı belirtildi. Emine Bulut'u öldüren sanığın bu iddia üzerinden "haksız tahrik" indiriminden faydalanmaya çalıştığı belirtilerek mahkemenin buna izin vememesi talep edildi.

Aynı iddianamede Varan ile öldürdüğü Emine Bulut'un 2013 yılında anlaşmazlık sebebiyle evliliklerine son verdiklerine yer verildi. Boşanma sonrası çocuğun velayetinin annede kaldığı belirtilen iddianmede sanık Varan'ın da her ayın ilk ve son hafta sonlarında ve ayrıca Temmuz ayı boyunca da çocuğuyla görüştüğünün anlaşıldığına yer verildi.

Yine WhatsApp mesajlarına göre çocuğun 20 Ağustos tarihinde sanık Varan'ın yanında yatılı kaldığı bilgisine yer verildi. İddianameyi hazırlayan savcı, tüm bu tespitlerin çocuğun babasıyla görüştürülmediği iddiasını yalanladığına dikkat çekti.