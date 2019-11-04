Emine Bulut cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ekim'de eski eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a müebbet hapis cezası verdiği hükümle ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme gerekçeli kararında, her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında maktül eski eşi Emine Bulut'a yönelik "tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme" suçundan cezalandırılması istemi ile mahkemeye kamu davası açılmışsa da yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin "kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin amaç ve saiki ile failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nin 81/1 maddesi uyarınca kanunen müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiği ifade edildi.