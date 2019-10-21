Emine Bulut cinayeti davasında karar

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a, müebbet hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan olayın faili tutuklu sanık Fedai Varan (43) ile çok sayıda avukat katıldı.

Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut, Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut ile annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesini, dosyadaki görüntülerin verilmesini talep etti.

Kendisinin katili değil, hukuktan doğan haklarını savunduğunu dile getiren Aytaç, "Tanıkların usulüne uygun olarak yeniden dinlenmesini istiyoruz. Tüm dijital verilerin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Emniyette tutanak tutan 4 polisin dinlenmesini talep ediyorum, bu tutanak olaydan sonra da tutulmuş olabilir. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir diğer talebimiz de çocuk F.B.V'ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.