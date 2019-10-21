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Emine Bulut cinayeti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a, müebbet hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan olayın faili tutuklu sanık Fedai Varan (43) ile çok sayıda avukat katıldı.

Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut, Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut ile annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesini, dosyadaki görüntülerin verilmesini talep etti.

Kendisinin katili değil, hukuktan doğan haklarını savunduğunu dile getiren Aytaç, "Tanıkların usulüne uygun olarak yeniden dinlenmesini istiyoruz. Tüm dijital verilerin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Emniyette tutanak tutan 4 polisin dinlenmesini talep ediyorum, bu tutanak olaydan sonra da tutulmuş olabilir. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir diğer talebimiz de çocuk F.B.V'ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ile Emine Bulut'un yakınları ve avukatlarının da görüşlerini alan mahkeme heyeti, sanık avukatının taleplerinin reddine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı da esasa ilişkin mütalaasında sanık Fedai Varan'ın hiçbir indirim uygulanmadan "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Fedai Varan ise savunmasında, adil yargılanmadığını iddia ederek susma hakkını kullandı.

Sanık avukatı Aytaç da cinayetin tasarlama ve soğukkanlı bir şekilde işlenmediğini düşündüklerini belirterek, "Canavarca hisle öldürüldüğünü kabul edemeyiz. Canavarca hisle öldürmek, keyfi ve sırf öldürmek için yapılır. Biz katil ya da eylemi savunmuyoruz. Hükmün TCK 81'den verilmesini ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bir süre duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Fedai Varan'ı hiçbir indirim uygulamadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, duruşmanın ardından Emine Bulut'un kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut, sanığa tepki gösterince polisler araya girdi. Bulut'un kardeşleriyle polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

- Olay

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve 9 Ekim'de ilk duruşması görülmüştü.

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