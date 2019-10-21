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Emine Bulut cinayeti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu: - "Bugün bu Adalet Sarayı'ndan bütün dünyaya haykırarak, yine bir kadın cinayetinin peşinde olduk. Her zaman olduğu gibi olmaya da devam edeceğiz. Kadın, bu toplumun en değerli, önemli, geleceği ve bireyi şekillendiren en değerli parçasıdır"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, Emine Bulut cinayeti davasına ilişkin, "Bugün bu Adalet Sarayı'ndan bütün dünyaya haykırarak, yine bir kadın cinayetinin peşinde olduk. Her zaman olduğu gibi olmaya da devam edeceğiz. Kadın, bu toplumun en değerli, önemli, geleceği ve bireyi şekillendiren en değerli parçasıdır." dedi.

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılandığı ve müebbet hapisle cezalandırıldığı davanın karar duruşmasının ardından adliye bahçesindeki bir grup kadın, açıklama yapmak isteyen KADEM üyelerine tepki gösterince polis ekipleri araya girdi.

Emine Bulut'un yakınları da adliye çıkışında polis ekiplerine tepki gösterdi.

KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samimi, gerçek, harbi ve vicdani olarak kadınlara, çocuklara, bu toplumun temeli aileye sahip çıkmak isteselerdi bugün bu sahayı, bahçeyi siyasi bir şov haline getirmezlerdi." dedi.

Kırıkkale'ye iktidar veya muhalefet adına gelmediklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz buraya kadın kimliklerimizle katledilen kadınlar adına geldik. KADEM kurulduğu günden beri kadınların bu toplum içerisinde en aziz ve değerli halleriyle yaşamaları için mücadele eden bir dernektir. Bugüne kadar kadınlar için en ufak bir adım atmamış, en ufak bir fedakarlıkta bulunmamış olanların, kalkıp kendi siyasi görüşlerine alet etmelerine izin vermeyeceğiz. Bugün bu Adalet Sarayı'ndan bütün dünyaya haykırarak, yine bir kadın cinayetinin peşinde olduk. Her zaman olduğu gibi olmaya da devam edeceğiz. Kadın, bu toplumun en değerli, önemli, geleceği ve bireyi şekillendiren en değerli parçasıdır. Elbette bu gibi şovmenler, şov peşinde koşanlar, sadece ve sadece kadını endüstriyel bir meta olarak görmeye devam ettikleri sürece biz mücadele edeceğiz, onlar şov yapmaya devam edecekler."

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcı Birsen Baş Topaloğlu da bugün kararın açıklandığını ve sanığın müebbet hapis cezası aldığını anımsattı.

Sanığın aldığı cezada da hiçbir takdiri ve kanuni indirim uygulanmadığını aktaran Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu karar bizi haklı olarak tatmin etmedi çünkü iddianamede 'canavarca hisle' ve 'tasarlayarak adam öldürmek' hükümlerinden cezalandırılması düzenlemişti. Yine mütalaada savcı, 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan cezalandırılmasını istedi. Müebbet hapis cezasıyla nitelikli adam öldürmekten verilecek olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı farklıdır. Bu sebeple biz bunu istemiyoruz çünkü burada bir kadın cinayeti söz konusudur. Yargıtay'ın kadın cinayetleri konusunda kriterlerini değiştirmesi gerekmektedir. Baroların müdahilliği konusunda da kriterlerin değişmesi, gerekirse yasal düzenleme yapılması gerekmektedir."

Emine Bulut'un avukatlarından Turgay Özcan ise "Karar bizi kısmen tatmin etti. Mahkeme hiçbir şekilde indirim uygulamadı. Biz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bekliyorduk, mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Gerekçeli karar bize çok şeyi anlatacaktır. Sanık en başından beri susma hakkını kullandı. Delilleri değerlendirdiğimiz zaman sanığın bu suçu tasarlayarak, bilerek, kasten işlediği net olarak belli. Ekip olarak bu davaya çok emek verdik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma Emine Bulut KADEM

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