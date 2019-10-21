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Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılandığı ve müebbet hapisle cezalandırıldığı karara, istinafta itirazda bulunulacağı bildirildi.

Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Emine Bulut'un (38) 18 Ağustos'ta, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçakla boğaz, sol kol, göğüs kısmından yaralandığı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Emine Bulut'un öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Eylül 2019 tarih ve 2019/7602 sayılı iddianamesi ile Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesine, TCK'nin 82/1 (a) ve (b) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan yapılan yargılaması sonucunda, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.10.2019 tarih ve 2 sayılı celsesinde, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasına kısmen aykırı olarak, sanığın TCK'nin 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı görülmüştür."

Sanığın, iddianamede geçtiği üzere TCK'nin 82/1 (a) ve (b) maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerektiği belirtilen açıklamada, anılan kararın, resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığınca da istinaf edileceği hususunun kamuoyunun bilgisine duyurulduğu kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Emine Bulut kadın cinayeti

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