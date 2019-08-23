Emine Bulut Cinayeti Dikkatleri Yeniden Kadın Cinayetlerine Çevirdi

Türkiye’de her yıl bir önceki yıla göre daha fazla kadın cinayeti işleniyor. 2013’te 237, 2014’de 294, 2015’te 303, 2016’da 328 ve 2017’de 409, 2018’de 440 kadının öldürüldüğü Türkiye’de, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun paylaştığı verilere göre 2019’un ilk yedi ayında kadın cinayeti sayısı 245’e ulaştı. Bir türlü önlenemeyen kadın cinayetleri Ağustos ayında da devam etti. Ağustos ayında öldürülen kadınlardan biri olan Emine Bulut’un ölümünden birkaç dakika öncesine ait kayıtların sosyal medyada paylaşılması kadın cinayetleri konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi Fedai Baran’ın kızıyla görüşme talebi üzerine onunla buluşan Bulut, Baran’ın hakaretleri sonrası bulunduğu kafeyi terk etmesine rağmen eski eşi tarafından boğazından bıçaklandı. Emine Bulut’u kafede boğazından kan akarken gösteren videoda 38 yaşındaki kadın, “Ölmek istemiyorum” derken 10 yaşındaki kızı gözyaşları içinde kendisine “Anne, lütfen ölme” diye sesleniyor.

Akşener: “Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyet bu noktaya getirdi” Emine Bulut’un son sözleri “ölmekistemiyorum” ve “EmineBulut”etiketleri sosyal medyada “trending topic” haline gelirken birçok siyasetçi, kadın cinayetleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Emine Bulut’un son nefesinde evladına söylediği ‘Ölmek istemiyorum’ sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur” dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta; 10 yaşındaki evladının gözleri önünde vahşice katledilen bir anne, #EmineBulut” yorumunu yaptı. Gülsüm Kav: “Bu cüretin nedeni korunacaklarına olan güven ve inanç” Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlükten kaldırmaya çalışanların, temel yasaları tartışmalı hale getirenlerin kadın cinayetlerinin önünü açtığını söylüyor.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Kav, “Kadınların boşanma süreçlerine bitmek bilmeyen saldırılar var. Bilindik çevreler İstanbul Sözleşmesini tartışmalı hale getirmek için bitmek bilmeyen bir çaba içinde. İşte bu saldırmalarının acı sonuçlarından biri Emine Bulut cinayeti. Bunlara kuvvet veren, bu cinayete cüret etmelerini sağlayan sonunda başlarına bir şey gelmeyeceğine olan güven ve inanç. Çünkü temel yasalar tartışmalı hale getiriliyor. Bu sayede yargı tarafından, siyasi irade tarafından korunup kollanacaklarını düşünüyor ve cesaret buluyorlar. Ancak bu konunun siyasi bir tarafı yok. Hangi siyasi görüşten olursa olsun kadınlar şiddet altında. Bu nedenle önleyici ve etkin koruma elzem” diyor. “Toplumsal vicdan ayağa kalktı” Gülsüm Kav, Emine Bulut cinayetinin 2015 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde kendisine tecavüz etmeye çalışan minibüs şoförü Suphi Altındöken’e direndiği için bu kişi tarafından öldürülen Özgecan Aslan cinayeti sonrası oluşan toplumsal havanın tekrarlandığını söylüyor.