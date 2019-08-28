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Emine Bulut cinayetine siyah kıyafetlerle protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediyenin kadın personeliyle siyah renkli kıyafetler giyerek, Emine Bulut'un eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti.

Emine Bulut cinayetine siyah kıyafetlerle protesto

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediyenin kadın personeliyle siyah renkli kıyafetler giyerek, Emine Bulut'un eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti.
Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, belediyenin kadın personelleri ile birlikte, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının önünde öldürülen Emine Bulut ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için protesto düzenledi. Başkan Doğan ve kadın personeli eylemde, 'Anne lütfen ölme, Emine Bulut' yazılı pankart açtı. Burada basın açıklaması yapan Başkan Doğan, artan kadın cinayetlerine tepki göstermek için siyah kıyafetler giyerek farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Hiçbir canlının şiddete maruz kalmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Hiç kimse şiddete maruz kalmayı hak etmiyor. Hele bu bir kadın, bir kız çocuğu ise hiç hak etmiyor. Bu şiddet ve vahşice katledilmeler sona erinceye kadar Merkezefendi Belediyesi olarak takipçisi olacağız. Çözüm önerileri için milletvekillerimiz aracılığıyla önergeler vereceğiz, bunun sonlandırılmasını isteyeceğiz" dedi.
'CAYDIRICILIK ARTIRILMALI'
Cezaların caydırıcılığının artırılmasını gerektiğini söyleyen Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece kınamakla, farkındalık yaratmakla kadınlarımızı koruyamayız. Kadına karşı yapılan fiziksel şiddeti, manevi şiddeti önlememiz için özellikle cezaların caydırıcılığının acilen artırılması gerekiyor. Kadına karşı şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun şiddet gören kadınlarımızın yanında olacağız. Artık hiçbir kadının öldürülmesini istemiyoruz. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak açacağımız kadın dayanışma merkezleri ile kadınlarımızın, kızlarımızın sonuna kadar yanında olacağız. Bu merkezlerimizde psikologlarımız, hukukçularımız ve aile terapistlerimiz olacak. Bunun için hazırlık içindeyiz. Yaşanan olaylardan sonra projelerimizi daha da hızlandırdık" diye konuştu.

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Emine Bulut cinayetine siyah kıyafetlerle protestoEmine Bulut cinayetine siyah kıyafetlerle protestoEmine Bulut cinayetine siyah kıyafetlerle protesto

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