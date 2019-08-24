Emine Bulut cinayetine ülke çapında öfke

Topluluk adına konuşma yapan Ankara Kadın Platformu üyesi Şeyda Özcan, "Öfkeliyiz, kızgınız ve üzgünüz. Dünyanın en normal şeylerinden biri olan boşanmak, bu ülkede aile üzerinden inşa edilen politikalar nedeniyle adeta suçmuş gibi konuşuluyor" dedi.

Cuma günü Ankara'da Kuğulu Park'ta bir araya gelen kadınlar, Emine Bulut için oturma eylemi yaparak, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti. Eylemci kadınlar "Ölmek istemiyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

Kadın cinayetlerine yönelik protesto eylemlerinin devam etmesi bekleniyor.Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesi kadın cinayetlerine yönelik ülke çapında öfkeye neden olurken, farklı şehirlerde binlerce kadın sokağa döküldü. Protesto eylemlerinin artarak devam etmesi bekleniyor.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu Başkanı Pınar Arpacı, Emine Bulut'un herkesin gözleri önünde öldüğünü belirterek, "Son sözü 'ölmek istemiyorum’ oldu. Bugün burada Eskişehir'de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için kendimizi zor tutuyorsak bu artık sadece bir basın açıklaması değildir. Bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut'u öldüren düzen artık yerle bir olacaktır" dedi.

Eskişehir'de toplanan kadınlar da cinayeti pankart ve sloganlarla protesto etti. "Katledilen kadınlar isyanımızdır", "İstanbul sözleşmesi uygulansın", "Ölmek değil yaşamak istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan grup, kadın cinayetleri hakkında verilen yargı kararlarına tepki gösterdi.

İstanbul'da da Avcılar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta protesto eylemleri düzenlendi. Prostesto eylemlerinde, "Boşanmayı değil cinayeti engelle," "Ölmek İstemiyorum" yazılı dövizler pankartlar taşındı.

Diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi yine susmayacaklarını belirten Özcan, "Emine'nin 'ölmek istemiyorum' diyen çığlıkları kulaklarımızda" diye konuştu.

Sadece Temmuz ayında 31 kadının öldürüldüğünü anlatan Arpacı, "Yani her gün bir kadın erkekler tarafından öldürüldü. Biz bu satırları yazarken Konya'da Tuba Erkol'un 9 yaşındaki kızı ise ‘annemsiz uyuyamam ki, onsuz nasıl yatarım?' diyordu. Tıpkı Emine Bulut'un küçük kızının ‘anne ölme' dediği gibi” diye konuştu.

Kocaeli'de "yalnız yürümeyeceksin" sloganları

Tepkilerin protesto eylemine dönüştüğü bir başka şehir Kocaeli oldu. İzmit'te Belediye İş Hanı’nın önünde Kocaeli Kadın Platformu'nun düzenlediği eylemde toplanan kalabalık, Emine Bulut cinayetiyle ilgili tepkilerini gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz , Türkiye'de kadınların sistematik bir şekilde erkekler tarfından öldürüldüğünü belirtti.

Açıklamanın ardından kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Ölmek İstemiyoruz", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" şeklinde sloganlar attı.

Antalya'da protesto

Antalya'daki eylemde ise 2018'de 440 kadın cinayeti işlendiğine dikkat çekildi. Basın açıklamasında "Son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri eğitimli, eğitimsiz, köylü, kentli, genç, yaşlı kadın demeden sistematik bir şekilde artmaktadır" denildi. Eylemci grup "kadınların öldürülmediği,çocukların güldüğü bir Türkiye çağrısı" yaptı.