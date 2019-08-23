HABER

‘Emine Bulut’ cinayetini protesto eden kadınlar, oturma eylemi gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 21:28 | Son Güncelleme

Ankara’da Kuğulu Park’ta bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için oturma eylemi yaparak, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

Ankara’da Kuğulu Park’ta bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için oturma eylemi yaparak, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

Ankara Kadın Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, Kuğulu Park’ta bir araya geldi. Kadınlar, ellerindeki ‘Ölmek istemiyoruz’ yazılı döviz ve pankartlarla ‘Emine Bulut isyanımızdır’, ‘Erkek adalet değil, gerçek adalet’ sloganları attı.

‘ÖFKELİYİZ, KIZGINIZ VE ÜZGÜNÜZ’
Topluluk adına konuşma gerçekleştiren Ankara Kadın Platformu üyesi Şeyda Özcan, “Öfkeliyiz, kızgınız ve üzgünüz. Emine’nin ölümüne neden olanları bildiğimiz için ama en çok. Dünyanın en normal şeylerinden biri olan boşanmak, bu ülkede aile üzerinden inşa edilen politikalar nedeniyle adeta suçmüş gibi konuşuluyor. Bugün Emine’nin yasını tutacağız. Ama susmayacağız. Tıpkı daha önce yaptığımız gibi, diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi susmayacağız. Emine’nin ‘ölmek istemiyorum’ diyen çığlıkları kulaklarımızda, yaşam hakkımızı savunacağız” dedi.

OTURMA EYLEMİ
Burada bir süre oturma eylemi gerçekleştiren kadınlar, Emine Bulut ve diğer kadın cinayetleri akkındaki yargı kararlarını da protesto etti. Kadın topluluğu, daha sonra sloganlar eşliğinde parktan ayrıldı.

Görüntü dökümü:
- Ankara Kadın Platformu üyesi Şeyda Özcan konuşması
- Sloganlardan görüntü
- Oturma eyleminden görüntü
- Pankartlardan görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemezAhmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez
GÜNCELLEME - Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğulduGÜNCELLEME - Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Diagne'ye çılgın teklif!

Diagne'ye çılgın teklif!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den o bölgelere kritik uyarı!

Meteoroloji'den o bölgelere kritik uyarı!

Son dakika: Emine Bulut cinayetinin olay anını çeken kişi gözaltına alındı

Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Kadın kıyafetiyle yakalandı

Kadın kıyafetiyle yakalandı

Eskişehirli kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti

Eskişehir'de Emine Bulut cinayeti protesto edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.