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‘Emine Bulut’ cinayetini protesto eden kadınlar, oturma eylemi gerçekleştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 23:42 | Son Güncelleme

ANKARA’da Kuğulu Park’ta bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için oturma eylemi yaparak, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da Kuğulu Park’ta bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için oturma eylemi yaparak, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

Ankara Kadın Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, Kuğulu Park’ta bir araya geldi. Kadınlar, ellerindeki ‘Ölmek istemiyoruz’ yazılı döviz ve pankartlarla ‘Emine Bulut isyanımızdır’, ‘Erkek adalet değil, gerçek adalet’ sloganları attı.

‘ÖFKELİYİZ, KIZGINIZ VE ÜZGÜNÜZ’

Topluluk adına konuşma gerçekleştiren Ankara Kadın Platformu üyesi Şeyda Özcan, “Öfkeliyiz, kızgınız ve üzgünüz. Emine’nin ölümüne neden olanları bildiğimiz için ama en çok. Dünyanın en normal şeylerinden biri olan boşanmak, bu ülkede aile üzerinden inşa edilen politikalar nedeniyle adeta suçmüş gibi konuşuluyor. Bugün Emine’nin yasını tutacağız. Ama susmayacağız. Tıpkı daha önce yaptığımız gibi, diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi susmayacağız. Emine’nin ‘ölmek istemiyorum’ diyen çığlıkları kulaklarımızda, yaşam hakkımızı savunacağız” dedi.

OTURMA EYLEMİ

Burada bir süre oturma eylemi gerçekleştiren kadınlar, Emine Bulut ve diğer kadın cinayetleri akkındaki yargı kararlarını da protesto etti. Kadın topluluğu, daha sonra sloganlar eşliğinde parktan ayrıldı.

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