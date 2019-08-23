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Emine Bulut cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 21:11 | Son Güncelleme

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut cinayetiyle ilgili katil zanlısı Fedai Varan hakkında ‘Canavarca Hisle Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiğini açıkladı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Kırıkkale ilimizde, 18 Ağustos 2019 tarihinde, Emine Bulut’un boşandığı eşi Fedai Varan tarafından öldürülmesi olayı sonrası, Cumhuriyet Başsavcılığımızca etkin ve hızlı bir soruşturma başlatılmış, akabinde Kırıkkale 1.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut cinayetiyle ilgili katil zanlısı Fedai Varan hakkında ‘Canavarca Hisle Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiğini açıkladı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Kırıkkale ilimizde, 18 Ağustos 2019 tarihinde, Emine Bulut’un boşandığı eşi Fedai Varan tarafından öldürülmesi olayı sonrası, Cumhuriyet Başsavcılığımızca etkin ve hızlı bir soruşturma başlatılmış, akabinde Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne şüpheli Fedai Varan hakkında "Canavarca Hisle Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan cezalandırılması istemi ile iddianame düzenlenerek soruşturma dosyası mahkemeye gönderilmiş ve mahkemece iddianame kabul edilmiştir" denildi.

Hastanede çekilen görüntüler hakkında savcılık soruşturma başlattı
"Yaşanan bu elim olay sonrası, sosyal medyada, maktüle Emine Bulut’un otopsisine ait olduğu iddia edilen bir takım görüntülerin paylaşıldığı görülmüş olup, söz konusu görüntülerin, maktülenin 112 Acil müdahale ekibi tarafından kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahale sırasında veya tedavi sonrasına ait gizlice çekildiği anlaşılmıştır” denilen açıklamada, “Maksatlı paylaşımlar yaparak Soruşturma Gizliliğini ihlal edenlerin tespiti yönünden Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma başlatılmıştır. Müteveffa Emine Bulut’un ölümü ile sonuçlanan olay sonrası, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızca, olay anına yönelik şiddet içerikli görüntülerin paylaşılmaması ve yayınlanmaması hususunda, Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği’nce erişimin kısıtlanması ve yayınlanmamasına yönelik kararlar alınmıştır. Alınan bu karara aykırı davranışlar sergileyerek, sosyal medyada, yazılı ve görsel basında infiale neden olan paylaşımlar için ayrıca bir soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan her iki soruşturmanın safahatı hakkında, gerek görüldüğü zamanlarda, kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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