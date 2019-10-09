Emine Bulut davası başladı

Sanık Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç, kadın örgütlerinin duruşmaya müdahil olma talebine dair değerlendirilmesinin sorulması üzerine, davanın bir kadın cinayeti davası olduğunu ve kadın örgütlerinin davaya müdahil olması gerektiğini söyledi.

Sanık Fedai Varan, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden, duruşma salonuna getirildi. Annesi gözlerinin önünde öldürülen F.B.V., güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna getirilmedi. Küçük kız, adliyede farklı bir odadan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"Polise sığındı ama onu koruyamadılar"

Sanık avukatı dosyanın bir kasten adam öldürme dosyası değil kadın cinayeti dosyası olduğunu, boşanmış olsalar dahi bir aile içi şiddet dosyası olduğunu söyledi. Avukat Ersoy Aytaç, "Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri" dedi. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut, ölmeden 2 saat önce kızı ile birlikte yarım saat kadar karakola sığınmıştır; ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı. Güvenlik görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sanık Fedai Varan ise susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı. Mahkeme başkanının iddianameyi okuması ardından yine susma hakkını kullanmak isteyen sanık, 19 Ağustos'ta konuyla ilgili ifade verdiğini belirtti. Bunun üzerine Fedai Varan'ın ifadesi okundu.

İfadede Fedai Varan'ın, Emine Bulut'u öldürdükten sonra babası Ahmet Bulut'u aradığı ve "Çocuğumu aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dediği belirtildi. Duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut, salonda bulunan diğer kardeşi Kazım Bulut'u suçlayarak, "Ablamı kaçırmakla, öldürmekle tehdit etti" dedi.