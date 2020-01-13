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  4. 'Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum' sözleriyle gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

'Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum' sözleriyle gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği şiddet gördüğü kocasından boşanma kararı alan ve Emine Bulut gibi ölmek istemediğini söyleyen kadın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir" denildi.

Gaziantep’te yaşayan E.B., şiddetli geçimsizlik ve ilk eşinden olan çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulunduğu için 4 yıllık kocası boşanma kararı almış, bu kararın ardından ise eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri sürmüştü. 1. Aile Mahkemesi tarafından kocası hakkında elektronik kelepçe uygulanan E.B.’nin avukatı kararın yaklaşık 2 hafta sonra biteceğini hatırlatarak, yardım istemişti.

Haberin kamuoyuna yansıması üzerine ise harekete geçen Gaziantep Valiliği kadına nefes aldıracak bir açıklamada bulundu.

"GEREKLİ ÖNLEMLER YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEKTİR"

Valilik açıklamasında, "E.B. adlı kadının eşinden şiddet gördüğüne yönelik basında yer alan haberlere ilişkin yapılan incelemede, bahse konu kadın hakkında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı, akabinde Gaziantep 1.Aile Mahkemesi tarafından 3 ay süreli elektronik kelepçe uygulaması yapıldığı anlaşılmıştır. Konu, kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmekte olup, elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir" denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Valiliği Emine Bulut

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